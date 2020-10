Jetzt veröffentlichte Gerichtsdokumente von Ghislaine Maxwell (58) zeigen, wie verzweifelt Jeffrey Epstein (✝66) war, als sich die Hauptzeugin Virginia Roberts zu Wort meldete! Sie verklagte den mittlerweile verstorbenen Epstein und Maxwell vor fünf Jahren, weil das Duo sie öffentlich als Lügnerin bezeichnet hatte. Roberts beschuldigte die beiden zuvor, sie verschleppt und zum Sex gezwungen zu haben. Nachdem der Prozess ins Rollen gekommen war, soll der Millionär seiner vermeintlichen Gehilfin pikante Mails geschrieben haben: In den Nachrichten habe er eine Belohnung für alle ausgelobt, die Beweise gegen Roberts' Behauptungen vorlegen können!

In den öffentlich zugänglichen Gerichtsprotokollen, in denen die gebürtige Französin vernommen wird, wird eine E-Mail von Epstein vom 12. Januar 2015 erwähnt: "Du kannst jedem von Virginias Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern eine Belohnung auszahlen, wenn sie beweisen, dass ihre Behauptungen falsch sind", ist in dem Schriftverkehr zu lesen. Gemeint sind in diesem Zusammenhang Aussagen der Hauptzeugin, in denen es um Orgien mit Minderjährigen auf Epsteins Privatinsel ging. Ghislaine Maxwell betonte, dass sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen sei.

Zu den von Virgina Roberts Beschuldigten zählt unter anderem Prinz Andrew (60). Der Royal soll mit ihr geschlafen haben, als sie erst 17 Jahre alt war – darüber berichtete erstmals Mail on Sunday. Auch hierzu sollen sich Epstein und Maxwell eine Strategie überlegt haben. In einer von Maxwell weitergeleiteten Mail an Epstein wird über das Alter diskutiert, in dem man in Florida legal Sex haben kann: "Wenn man 16 ist, kann man in Florida legal Sex mit jemandem zwischen 18 und 24 Jahren haben." Ghislaine behauptete darauf angesprochen, es ging ihr nicht um das Schutzalter, sie und Epstein seien sich vielmehr über Virginias Alter nicht im Klaren gewesen.

Getty Images Ghislaine Maxwell im September 2020

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

Getty Images Prinz Andrew 2019

