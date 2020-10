Neue Informationen im Fall Ghislaine Maxwell (58). Im Sommer wurde die Unternehmerin wegen ihrer Verbindung zum verurteilten und mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) festgenommen. In ihrem Prozess soll geprüft werden, inwiefern sie eine Rolle bei den kriminellen Machenschaften des Investmentbankers spielte. Sie soll Epstein dabei geholfen haben, einen Sexring mit – meistens minderjährigen – Frauen zu betreiben. In dem Verfahren wird auch die genaue Beziehung zwischen Ghislaine und Jeffrey überprüft – und dabei kamen jetzt neue Details ans Licht.

Die gebürtige Französin war zwar seine Geschäftspartnerin und soll für ihn die jungen Mädchen rekrutiert haben – doch hatte sie auch eine romantische Partnerschaft mit Epstein? Nein, wie in Gerichtsdokumenten hervorgeht, die The Sun vorliegen. Das verriet die 58-Jährige selbst. "Es gab Zeiten, in denen ich mich gerne als seine Freundin gesehen hätte", erklärte Ghislaine in der Akte. Diesen Wunsch habe sie in den frühen neunziger Jahren gehabt.

Gerade erst wurde das 418 Seiten lange Dokument mit Ghislaines Aussagen über ihr Sexleben veröffentlicht. "Das Bezirksgericht hat zu Recht festgestellt, dass es sich bei dem Material um ein Gerichtsdokument handelt, das öffentlich zugänglich sein muss", lautete das Urteil des Richters. Maxwells Anwalt Adam Mueller hatte dies zuvor noch verhindern wollen, da sich seiner Meinung nach die Publizierung ihrer Antworten negativ auf den bevorstehenden Strafprozess auswirken könnte.

Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell, Unternehmerin

Anzeige

DCJS/MEGA Jeffrey Epstein auf einem Polizeifoto, März 2017

Anzeige

Spaulding/WWD/REX/Shutterstock / Action Press Ghislaine Maxwell 2016 bei einem Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de