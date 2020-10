Kelly Osbourne (35) ist mittlerweile kaum mehr wieder zu erkennen. Die Sängerin sieht auf aktuellen Paparazzi-Fotos schlanker als je zuvor aus – kein Wunder: Sie soll in den vergangenen Monaten fast 40 Kilo verloren haben. Die Gewichtsabnahme hat sie vor allem einer Magenmanschettenoperation zu verdanken, der sie sich vor zwei Jahren unterzogen hatte. Doch ihre XXS-Taille hat sie sich selbst ersportelt – und zwar mit einem ganz speziellen Workout.

Kelly verriet im Interview mit dem Magazin Self nun ihr ultimatives Fitnessgeheimnis für eine schmale Körpermitte: Sie schwört auf das Training mit einem Hula-Hoop-Reifen. "Ich benutze ihn jeden Tag. Das hat meinen Rücken und meine Arme stärker gemacht und an der Taille habe ich fünf Zentimeter verloren", schwärmte die 35-Jährige. Während viele Leute samstags im Club feiern, würden sie und ihre Freunde in lustigen Outfits mit ihren Hula-Hoops tanzen.

Kelly ist aber nicht die einzige Promi-Lady, die diesen Sporttrend für sich entdeckt hat. Auch Kurvenwunder Beyoncé (39), Ex-First-Lady Michelle Obama (56) und Schauspielerin Liv Tyler (43) sollen mit den Reifen trainieren. Letztere verriet erst kürzlich, dass sie dafür immer ihr Lieblingslied laut laufen lässt: "Und wenn der Song dann vorbei ist, bin ich komplett außer Atem."

Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Juli 2020

Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

Anzeige

Getty Images Liv Tyler im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de