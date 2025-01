Kelly Osbourne macht sich große Sorgen um ihre Gesundheit

Kelly Osbourne (40) teilt besorgniserregende Gesundheitsnachrichten: Ein Clip in ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt, wie die Musikerin durch einen Schlauch atmet. "Ich habe wohl eine Lungenentzündung", informiert die TV-Persönlichkeit ihre Fans. Wenige Stunden zuvor teilte die Tochter von Ozzy Osbourne (76) bereits mit, dass sie mit Fieber zu kämpfen habe. "Wie kann das passieren? Wie kann ich schon wieder krank sein?", fragt sich Kelly. Dazu postet sie ein Bild ihres Thermometers, das eine Temperatur von 37,8 Grad anzeigt.

Ihre Gesundheit macht der Partnerin von Sid Wilson (47), bekannt aus der Band Slipknot, schon seit Längerem zu schaffen. Erst vor einer Woche teilte die Mutter eines Sohnes mit, dass sie bereits Fieber gehabt habe. Gegen Ende der Feiertage bahnte sich die erste Welle an. Vor Weihnachten schien es der Tochter von Sharon Osbourne (72) noch ganz gut zu gehen. Kelly war der Host der "Boujee On a Budget"-Tour des Comedians Matt Mathews in Los Angeles.

Kelly sorgt sich schon länger um ihre Gesundheit. Bereits mit 13 Jahren erkrankte die Musikerin mehrmals an einer Mandelentzündung, wie sie im vergangenen Jahr dem Magazin People verriet. Sie unterzog sich daraufhin einer Operation und bekam ein starkes Schmerzmittel verschrieben. Rasant entwickelte sich eine Abhängigkeit. "Sehr schnell ging es von Vicodin zu Percocet, von Percocet zu Heroin schließlich, weil es billiger war", offenbarte Kelly in der Show "Red Table Talk".

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, 2024

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Tochter von Ozzy Osbourne