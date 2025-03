Gesichtet: So superschlank ist Kelly Osbourne mittlerweile

Bei den aktuellsten Aufnahmen von Kelly Osbourne (40) werden wohl viele Fans zweimal hingucken müssen – auf den ersten Blick ist der TV-Star kaum wiederzuerkennen! Vor wenigen Tagen wurde die Tochter von Ozzy Osbourne (76) bei einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Sohn und ihrem Ehemann Sid Mason im australischen Adelaide abgelichtet. Die Fotos zeigen aber nicht nur eine niedliche Familienszene – sondern den drastischen Gewichtsverlust der Blondine. Ein ärmelloses Minikleid betont ihre superschlanken Arme und Beine und zeigt ihre schmale Taille. Auch ihr Gesicht wirkt noch dünner als auf vergangenen Aufnahmen – was von einer Brille mit dickem schwarzen Rahmen noch unterstrichen wird.

Das Gewicht der Sängerin ist schon lange Thema in der Öffentlichkeit. Während Kelly vor allem als Jugendliche und junge Erwachsene stets ein paar Kilos mehr auf den Rippen hatte, änderte sich das spätestens nach der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2023: Sie begann, immer mehr Gewicht zu verlieren. Schon nach kurzer Zeit hatte sie optisch nur noch wenig mit der Frau von früher zu tun und gestand im Interview mit Page Six: "Nun, ich habe das ganze Baby-Gewicht verloren. Ich wollte sehen, wie weit ich damit gehen kann und bin dann ein bisschen zu weit gegangen." Dieses Interview gab sie bereits wenige Monate nach der Geburt – inzwischen scheint sie aber erneut einige Kilos verloren zu haben.

Als Tochter des berühmten Musikers stand Kelly schon von klein auf im Rampenlicht. Ein Status, der ihr viele Türen öffnete. Gleichzeitig brachte er aber auch Probleme mit sich. Schon in jungen Jahren wurde sie in der Film- und Fernsehindustrie auf ihren Körper reduziert. Bereits als Teenagerin erfuhr die Beauty Bodyshaming. "Als ich ein Kind war, wurde ich in das Büro des Chefs einer Agentur gezerrt [...] und er hielt mir eine ganze Rede darüber, dass ich zu fett für das Fernsehen sei und abnehmen müsse und dass ich besser aussehen würde, wenn ich abnehmen würde", erinnerte sich Kelly in ihrem Podcast "The Osbournes Podcast" zurück.

MEGA Sid Mason und Kelly Osbourne und ihr gemeinsamer Sohn im März 2025

Getty Images Kelly Osbourne bei den Emmy Awards

