Kelly Osbourne schließt Schönheits-OPs nicht aus

Kelly Osbourne (40) hat sich zu den Gerüchten geäußert, sie habe sich plastischen Operationen unterzogen. Die Musikerin erklärte, dass sie zwar in Zukunft offen für mögliche Eingriffe sei, aber bisher noch keine dauerhaften Veränderungen an ihrem Körper vorgenommen habe. "Ich habe Botox ausprobiert, aber nie Filler", gestand sie gegenüber Us Weekly. Es gibt Spekulationen, sie habe ihr Gesicht stark verändern lassen, doch sie erklärte, dass dies an ihrer Gewichtsabnahme von 39 Kilogramm nach einer Magenbypass-Operation im Jahr 2018 liege.

Dennoch denkt Kelly über mögliche zukünftige Schritte nach. Sie sagte, dass sie vielleicht den Hals oder ihre Brüste straffen lassen wolle, auch wenn sie sich davor fürchte. Zudem sprach sie über das Gerücht, sie habe das Medikament Ozempic für ihren Gewichtsverlust genutzt, was sie deutlich verneinte. Kelly offenbarte außerdem, dass sie früher Probleme hatte, sich selbst im Spiegel anzusehen und sogar im Dunkeln duschte, um ihren Körper nicht sehen zu müssen. Heute fühle sie sich jedoch wohl in ihrer Haut. Sie versuche, sich über die Meinung anderer nicht allzu viele Gedanken zu machen. "Wenn sie denken, dass ich operiert bin, dann sehe ich wohl gut aus", fügte sie augenzwinkernd hinzu.

Ein wichtiger Teil von Kellys positivem Selbstbild und ihrer Zufriedenheit ist ihre Arbeit an sich selbst, die sie mithilfe von Therapie angeht. Die Reise zur Selbstakzeptanz sei für sie herausfordernd gewesen: "Ich möchte nicht das hübscheste Mädchen im Raum sein, ich möchte nicht die Klügste oder die Lustigste oder die Lauteste sein. Ich möchte einfach mein seltsames Selbst sein und lernen, dieses seltsame Selbst zu lieben." Kelly, die sich schon früh in der harten Welt des Showbusiness behaupten musste, betonte, dass die Akzeptanz ihrer Eigenarten sie letztendlich stärker gemacht habe.

Getty Images Kelly Osbourne im Februar 2024

Getty Images Sharon und Kelly Osbourne, TV-Bekanntheiten

