"Ständig erschöpft": Kelly Osbourne über das Leben als Mama

Kelly Osbourne (40) hat enthüllt, dass ihr zweijähriger Sohn Sidney sie derzeit völlig auf Trab hält. Die Sängerin und Moderatorin sprach auf dem Clarins ICONS Event in Los Angeles darüber, wie anspruchsvoll die sogenannte "Terrible Twos"-Phase ihres Sohnes ist. "Es ist verrückt. Ich habe nie eine Sekunde für mich und bin jeden Abend erschöpft", sagte Kelly gegenüber Us Weekly. Trotzdem genießt sie die Mutterschaft in vollen Zügen und betonte: "Es ist das Beste, was mir je passiert ist." Sidney, der im November 2022 geboren wurde, ist das erste Kind von Kelly und ihrem Partner Sid Wilson (48).

Kelly gab auch Einblicke in ihre persönliche Entwicklung durch die Mutterschaft. "Ich hatte keinen Zweck in meinem Leben, und dann kam mein Baby – und plötzlich hatte ich einen", erklärte sie weiter. Sie sei froh, Sidney in einer Phase ihres Lebens bekommen zu haben, in der sie sich mental und physisch stark genug fühlte: "Ich glaube nicht, dass Gott mir ein Baby gegeben hätte, wenn ich nicht bereit dafür gewesen wäre." Kelly, die offen über ihre früheren Kämpfe mit Alkohol- und Drogenmissbrauch sprach, sieht die Geburt ihres Sohnes als Wendepunkt in ihrem Leben. Ihr neuer Fokus auf Familie und ihr Partner Sid unterstützen sie dabei.

Die Beziehung zu Sid Wilson beschrieb Kelly als harmonisch und erfüllend. Seit die beiden 2022 ein Paar wurden, verbindet sie eine enge Partnerschaft. "Er ist das Yin zu meinem Yang", schwärmte sie und betonte, wie fasziniert sie von seiner Bodenständigkeit ist. "Manchmal sitze ich da und denke mir: 'Wie kann jemand wie du überhaupt existieren?'" Kelly Osbourne, die Tochter von Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne (76), scheint ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Neben ihrer Verantwortung als Mutter bleibt sie jedoch auch ihrem berühmten Familiennamen treu und zeigt sich bei öffentlichen Events nach wie vor stilsicher und strahlend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson im Februar 2022

Anzeige Anzeige