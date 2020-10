JoJo (29) überrascht jetzt mit einer kleinen Sexbeichte! Bereits über 16 Jahre ist es her, dass die Sängerin mit ihrem Hit "Get Out" ihren internationalen Durchbruch schaffte. Damals war sie gerade mal dreizehn Jahre alt. Ganz schön jung für einen Mega-Star! Doch offenbar war der Erfolg nicht das Einzige, was sie schon sehr früh erlebte. JoJo plauderte nun aus dem Nähkästchen, dass sie auch in Sachen Intimität keine Zeit verlieren wollte: Mit 14 Jahren hatte sie ihr erstes Mal!

In einem Clip der Serie Lady Parts ging es nun thematisch ganz schön heiß her, denn die heute 29-Jährigen erinnerte sich darin an ihre ersten erotischen Erfahrungen – und die machte sie bereits in einem Alter, in dem andere gleichaltrige Mädels wohl eher noch mit Puppen gespielt haben: "Ich habe meine Jungfräulichkeit kurz vor meinem 15. Lebensjahr verloren. Also war ich 14", gab sie zu. Sex sei in ihrem Elternhaus nie ein Tabuthema gewesen – und so habe sie sogar vor dem Akt bereits gewusst, wie sie sich selbst zum Höhepunkt bringen konnte.

Und das nicht bloß in der Theorie! "Ich habe zu dieser Zeit schon eine Weile lang masturbiert. Damit will ich nicht sagen, dass mich jeder Partner zum Orgasmus gebracht hat, aber ich wusste immer, wie es theoretisch enden könnte", erzählte sie weiter.

Anzeige

Instagram / iamjojo Jojo im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images JoJo im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / iamjojo JoJo, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de