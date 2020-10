Bei US-Popstar JoJo (29) geht es zur Zeit heiß her. Die Beauty zeigt sich jetzt in den sozialen Medien in einem Hauch von Nichts. In feuerroter Unterwäsche der Rihannas (32) Marke SavageXFenty posiert das ehemalige Teenie-Idol vor dem Spiegel. Ihre Community kann ihr Glück in den Kommentaren deshalb kaum fassen. JoJos Körper wird mit einem Kompliment nach dem anderen überschüttet.

"Ich würde niemals Kleidung tragen, wenn ich so aussehen würde", kommentiert ein User unter dem heißen Foto. Andere drücken ihre Begeisterung mit den verschiedensten Emojis aus. Wie man Aufsehen erregt, weiß die US-Amerikanerin somit ganz genau. Scheinbar hat Pop-Sternchen Rihanna also mit ihrer neuen Werbekampagne alles richtig gemacht. Ein Nutzer ist schließlich der Meinung, dass auch der "Diamonds"-Interpretin Dank für das Spiegel-Foto gebühre.

Doch das war nicht das erste Mal, dass JoJo mit sexy Unterwäsche-Fotos Aufsehen erregt. In der Vergangenheit sah man sie immer wieder mal in knappen Bodysuits oder in lasziver Bademode.

Instagram / iamjojo Sängerin JoJo, 2020 auf Instagram

Getty Images JoJo, 2018

Getty Images JoJo, 2016

