Jetzt meldet sich auch die Dritte im Bunde! Seitdem sich Anne Wünsche (29) offiziell von ihrem Ex-Freund Karim getrennt hat, überschlagen sich die Schlagzeilen: Sie bandelt angeblich mit SixxPaxx-Hottie Ruben Rodriguez an. Das Heikle: Der Stripper war selbst bis vor Kurzem liiert und soll seine schwangere Ex Amy für die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sitzen gelassen haben. Während sich Ruben und Amy bereits zu dem Thema geäußert haben, meldet sich nun auch Anne endlich zu Wort!

"Eine Sache möchte ich klarstellen: Ja, ich kenne Ruben. Ich kenne Ruben jetzt seit 2018 und ja, man trifft sich auch mal privat", erklärt die 29-Jährige ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Wie sich die beiden kennengelernt haben und ob mit dem Spanier mehr läuft als nur Freundschaft, verrät Anne jedoch nicht: "Ich habe auch noch eine Privatsphäre und ich finde einfach, so lange ich nicht das Gefühl habe, euch etwas mitteilen zu wollen, hat das nichts in der Öffentlichkeit zu suchen und Punkt."

In einem Statement gegenüber Promiflash erklärte die Zweifach-Mama jedoch, aktuell nicht in festen Händen zu sein. Das sieht Rubens Ex-Partnerin Amy allerdings anders. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die schon seit einer langen Zeit immer wieder ein Techtelmechtel hatten", erzählte die Blondine im Promiflash-Interview. Anne habe sogar schon seit der Trennung von Henning Merten immer wieder Kontakt zu dem Tänzer gesucht und sei seit etwa drei Wochen mit ihm "richtig zusammen".

Instagram / rubensixxpaxx & anne_wuensche Collage: Ruben Rodriguez und Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2020

Instagram / amyyxyz Amy, Ex-Freundin von Ruben Rodriguez

