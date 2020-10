Die Geisterspiel-Atmosphäre im Fußballstadion hat manchmal auch etwas Gutes – denn man bekommt die ehrliche Meinung der Kicker ungefiltert zu hören! So geschehen am vergangenen Mittwoch, als der FC Bayern München im Rahmen der Champions League gegen Atlético Madrid spielte. Das Match endete im Sinne der Bayern mit vier zu null. Doch Thomas Müller (31) hatte in der 21. Minute etwas an einer Schiedsrichterentscheidung auszusetzen und amüsiert damit jetzt Social Media!

Kaum ein Fußballstar meckert wohl derart charmant wie Müller! In der ersten Halbzeit spielte der 31-Jährige den Ball, Atléticos Kieran Trippier versuchte ihm das Leder abzunehmen, wurde leicht berührt und ging zu Boden. Nachdem der Verteidiger sich lautstark beschwert hatte, entschied sich der Referee, das Spiel zu unterbrechen und Müller die Gelbe Karte zu zeigen. Und dem passte die strittige Entscheidung gar nicht: "Was ist hier los? Ey! Das kann doch nicht wahr sein, wir spielen gegen Atlético Madrid, die größten Rabauken im Weltfußball! Und ich sehe für so etwas Gelb!"

Die hörbare Rabauken-Stänkerei des Offensivspielers traf im Netz auf große Begeisterung: "Kann man den Spielern Mikrofone anbringen, wenn wieder Zuschauer ins Stadion dürfen?", forderte sogar ein Zuschauer in den YouTube-Kommentaren zur Spielszene. Müller selbst zeigte sich am Ende noch versöhnlich. "Nach einem souveränen Sieg gegen Atlético kann man auch mal eine Gelbe Karte vergessen. Irren ist menschlich", schrieb er auf Instagram.

