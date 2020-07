Mit diesem Throwback-Bild lässt Thomas Müller (30) die Herzen der Fußballfans höherschlagen! Vor sechs Jahren hatte sich der Stürmer zusammen mit dem Rest der deutschen Nationalmannschaft bis ins Finale der Weltmeisterschaft in Brasilien gekämpft. In dem letzten Spiel des Turniers war es seinem Kollegen Mario Götze (28) gelungen, das entscheidende Tor gegen Argentinien zu schießen und dem deutschen Team so den Pokal zu sichern. An den großen Moment erinnert Thomas jetzt mit einem WM-Throwback-Foto!

Der Sportler veröffentlichte einen Schnappschuss vom 13. Juli 2014 auf Instagram, auf dem er mit seinen Kollegen Bastian Schweinsteiger (35), Philipp Lahm (36), Manuel Neuer (34) und Jérôme Boateng (31) nach dem großen Finale in der Umkleidekabine posiert. Die fünf Fußball-Helden stehen Arm in Arm beisammen – und halten freudestrahlend den berühmten WM-Pokal in der Hand! "Vor sechs Jahren... Erinnert ihr euch an diesen Tag? Ein Traum wurde wahr!, schwärmt der 30-Jährige in einem Kommentar zu seinem Beitrag.

Seine Follower haben das große Ereignis natürlich ebenfalls nicht vergessen: "Ich erinnere mich daran, als wäre es erst gestern gewesen!", erklärt ein Fan. Einem anderen ist offenbar nicht nur der erfolgreiche Ausgang der WM noch präsent, sondern auch Thomas' Leistung auf dem Platz: "Vor sechs Jahren wurdest du zu meinem Lieblingsspieler und noch mehr als nur das: Du wurdest zu meinem Vorbild, Thomas. Danke für alles!"

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

Getty Images Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2014

Getty Images Shkodran Mustafi, Jérôme Boateng, Sami Khedira und Thomas Müller bei der EM 2016



