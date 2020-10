Diese Fotos dürften die Vorfreude der "Uncharted"-Fans in die Höhe treiben! Das erfolgreiche Videospiel wird derzeit verfilmt und zwar mit einer Topbesetzung: Sowohl Spiderman-Star Tom Holland (24) als auch Mark Wahlberg (49) und Antonio Banderas (60) übernehmen die Hauptrollen in dem Streifen – und drehten deshalb erst im vergangenen September sogar einige Szenen in Berlin. Jetzt gibt es endlich die ersten Bilder des Filmsets!

Paparazzi lichteten Tom und Mark am Donnerstag während des Drehs ab – allerdings nicht in Deutschlands Hauptstadt, sondern in Barcelona. Für die Verfilmung des Action-Adventure-Games wurde eine Straße in der spanischen Stadt abgesperrt, in der die Schauspieler in lässiger Kleidung bei der Arbeit beobachtet werden konnten: Tom lief in einem weißen T-Shirt und mit zurückgegelten Haaren über das Set – sein Kollege präsentierte sich in einem dunklen Outfit. Sowohl sie als auch das Produktionsteam hielten sich an die aktuellen Schutzmaßnahmen und trugen einen Mund-Nasen-Schutz.

Ob auch das spanische Filmset umdekoriert wurde, um es so aussehen zu lassen, als sei eigentlich in Manhatten gedreht worden? Das war zumindest in Berlin der Fall: Dort hatten nicht nur die Autos plötzlich US-amerikanische Kennzeichen gehabt – auch ein deutsches Straßenschild war mit "Dorchester Avenue" überklebt worden.

