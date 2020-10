Rebel Wilson (40) und Jacob Busch können offenbar nicht die Finger voneinander lassen! Erst vor wenigen Wochen teilte die Schauspielerin einen ersten Schnappschuss ihres Liebesglücks. Jetzt genießen die beiden ihren ersten gemeinsamen Urlaub. Dabei teilt die 40-Jährige im Netz nicht nur sexy Aufnahmen vom Strand, sondern auch romantische Augenblicke zu zweit. Und die gebürtige Australierin überraschte ihre zahlreichen Fans nun erneut mit einem süßen Pärchenfoto!

Rebel und Jacob scheinen ihre Auszeit am Meer in vollen Zügen zu genießen. Via Instagram veröffentlichte die Beauty nun gleich drei neue Aufnahmen von sich und ihrem Liebsten. Während die Blondine auf den ersten beiden Bildern noch mit der Kamera kokettiert, kann sie sich auf dem dritten Pic ein strahlendes Lächeln nicht verkneifen – der Grund: Jacob drückt ihr einen dicken Kuss auf die Wange!

Doch nicht nur Rebel schwebt auf Wolke sieben – auch Jacob kann sein Glück mit der Pitch Perfect-Darstellerin an seiner Seite wohl kaum fassen. "Ich bin ein Glückspilz", kommentierte der dunkelhaarige Beau den Beitrag seiner Partnerin mit einem kleinen Herzen.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jacob Busch, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrem Partner Jacob Busch

Anzeige

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch und Rebel Wilson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de