Keine Harmonie im Finale von Das Sommerhaus der Stars! In der vergangenen Folge ging es wieder richtig zur Sache: In einem Spiel sicherten sich Caro und Andreas Robens nicht nur den Schutz vor einer Nominierung – sondern durften eben diesen von Lisha und Lou klauen. Die Entscheidung sorgte für großen Ärger in dem Bocholter Ferienhaus. Und der nimmt auch im Finale kein Ende. Der erste Teaser zeigt: Der Showdown wird emotional ohne Ende!

In dem Vorspann für die kommende, letzte Folge sind bereits einige Ausschnitte zu sehen, die die Vorfreude der Fans wecken: Bei einem der Spiele kommt es selbst bei Team Harmony zum Streit! Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki schreien einander an – die Blondine beschimpft ihren Mann sogar als Arsch! Und auch zwischen den Robens scheinen sich die dunklen Wolken noch nicht verzogen zu haben. Bei einem Gespräch am Tisch haut Andreas gegenüber seiner Liebsten plötzlich heraus: "Ich muss mir eine stärkere Frau suchen!"

Wer sich am Ende wohl den Koffer voller Geld schnappen kann und damit um 50.000 Euro reicher ist? Einigen Kandidaten scheint der Traum vom Sieg im Finale offenbar wichtiger geworden zu sein als die guten Manieren. Das deutet zumindest Lishas Aussage im Teaser an: "Da sind Leute, die ihre Seele verkauft haben für 50.000 Euro!"

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TV NOW Michael Tomaschautzki und Diana Herold im "Sommerhaus der Stars" 2020

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline und Andreas Robens, Reality-TV-Stars

TV NOW Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

