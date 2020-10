Das neueste Spiel bei Das Sommerhaus der Stars verteilte die Karten neu! In der zehnten Folge der Reality-TV-Show ging es um das mathematische Können der Kandidatinnen. In einer Challenge mussten die Frauen in luftiger Höhe eine Rechenaufgabe lösen. Am Ende konnten sich Caro und Andreas Robens den Sieg sichern. Das bedeutet nicht nur, dass sie selbst vor einer Nominierung geschützt sind – sie dürfen einem anderen Duo auch dessen Schutz wegnehmen. Wider Erwarten entscheiden sie sich für ihre Mitstreiter Lisha und Lou!

Zur Auswahl standen sowohl die YouTuber als auch Diana Herold (46) und deren Partner Michael Tomaschautzki. Dass sich die Robens für die Webstars entscheiden, kommt überraschend. Schließlich versicherte Andreas seinen Mitstreitern kurz zuvor noch: "Wenn wir gewinnen, dann braucht ihr euch ja wohl keine Sorgen machen." Den Grund für ihren überraschenden Sinneswandel erklären sie der Gruppe: "Wir haben eine taktische Entscheidung getroffen. Das sind bei uns jetzt Lisha und Lou, die wir entsichern."

"Caro und Andreas waren die ganze Zeit so freundliche Opfer, so lieb. Jetzt haben sie einmal die Macht bekommen, etwas zu entscheiden, und sind zum größten Dreckhaufen mutiert", kann Lisha den Entschluss des Paares nicht nachvollziehen. Und auch Michaela Scherer (54) rechnete gar nicht mit dieser Wendung: "Hier erlebst du Dinge, die du gar nicht so schnell verarbeiten kannst", gibt sie sich fassungslos.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Die "Sommerhaus der Stars"-Paare 2020

Anzeige

TVNOW / 99pro media Caro und Andreas Robens in "Caro & Andreas – 4 Fäuste für Mallorca"

Anzeige

TV NOW Michael Tomaschautzki und Lou im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de