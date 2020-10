So sehr hat sich Jana Bellers (29) Leben verändert! 2011 wurde das Model als Siegerin von Germany's next Topmodel berühmt. Mittlerweile ist es allerdings ein bisschen ruhiger um die Blondine geworden. Schon in wenigen Stunden kann Jana ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Sie wird am Dienstag 30 Jahre alt. Passend zu diesem runden Geburtstag macht die TV-Beauty jetzt mit einer überraschenden Nachricht von sich reden: Jana ist in aller Stille Mutter geworden – und zwar schon vor einer ganzen Weile!

Wie Bild berichtet, hat die Noch-29-Jährige bereits 2019 einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Ihr Söhnchen heißt Damian und ist offenbar Mamas ganzer Stolz: "Es kann anstrengend sein, wenn er nicht richtig durchschläft. Aber Mutter zu sein ist wunderschön." Da die Müdigkeit als frischgebackene Mutter manchmal zu groß war, habe Jana jedoch schon einige Modeljobs absagen müssen.

Das Modeln ist aber ohnehin schon längst nicht mehr Janas einziger Job. Durch zwei Backshops in Bochum hat die junge Mutter sich schon vor einiger Zeit ein zweites finanzielles Standbein aufgebaut. Wusstet ihr, dass Jana unter die Bäckerinnen gegangen ist? Stimmt ab!

Getty Images Jana Beller bei der Ernsting's family Fashion Show Autumn/Winter, 2015

Getty Images Jana Beller bei einem "Germany's next Topmodel"-Pressetermin, 2011

Getty Images Jana Beller bei der Premiere von "Apassionata - Die goldene Spur", 2015

