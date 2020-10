Monica Ivancan (43) ist noch immer ganz verrückt nach ihrem Liebsten Christian Meier! Seit neun Jahren ist das Model und Ur-Bachelorette mit dem Finanzunternehmer zusammen. Ihre Hochzeit im Juni 2013 war da wohl nur der Startschuss einer schönen Liebesgeschichte – immerhin nahm Monica nicht nur den Nachnamen ihres Liebsten an und heißt ganz offiziell Meier-Ivancan, auch zwei gemeinsame Kinder krönen mittlerweile ihre Beziehung. Jetzt zeigte Monica, dass die Jahre ihrer Liebe keinen Abbruch getan haben – im Gegenteil!

"Immer noch 'Crazy in Love' mit dir!", schrieb die gebürtige Stuttgarterin am Sonntag zu einer Fotoreihe auf Instagram. Auf den Bildern befinden sich die beiden im Englischen Garten in München und küssen sich im Sonnenschein. Dazu ergänzte Monica unter anderem die Hashtags "Eheleben", "neun Jahre" und "Liebe" und ließ damit vermuten, dass die beiden am Sonntag einen Jahrestag zu feiern hatten.

Mit ihrer Liebe hält die Blondine im Netz nicht hinterm Berg: In regelmäßigen Abständen postet sie Fotos mit ihrem Liebsten und dokumentiert zurzeit unter anderem, dass sich auf ein neues, gemeinsames Haus freuen. "Richtfest mit dem besten Ehemann der Welt", schrieb sie Anfang August auf ihrem Social-Media-Kanal und stellte noch im September freudig fest, dass sie sich bei der Farbe ihrer künftigen Dachziegel durchsetzen konnte.

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan und Christian Meier im Oktober 2020

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan im September 2020

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan und Christian Meier im September 2020

