Carolina Noeding und Daniel Peukmann sind erst seit gut einem Jahr ein Paar – doch die beiden Köln 50667-Stars wagen trotzdem schon den nächsten Schritt! Im September 2019 haben die Seriendarsteller ihr Glück offiziell gemacht – und planen nun ihre gemeinsame Zukunft. Caro und Daniel starten deshalb jetzt im Netz einen Aufruf: Sie suchen gemeinsam ein Fleckchen Land, um dort ein Haus zu bauen.

Die zwei machen Nägel mit Köpfen und wollen Eigentum erstehen! "Gesucht! Junges Paar mit Hund sucht Grundstück in Düsseldorf und Umgebung für ein Einfamilienhaus. Beide in der Medienbranche tätig", schreibt Carolina in einem aktuellen Post auf Instagram – und appelliert an ihre Community, sich bei ihr zu melden, sollte jemand weiterhelfen können.

Allerdings legt die Sängerin mit ihrem Beitrag nicht nur ihre Pläne offen: Das Pärchenbild, das sie im Rahmen der Suchaktion teilt, hat eine ganz besondere Bedeutung – und ist keinesfalls zufällig gewählt. "Das war unser erstes Foto als Paar. Vielleicht erkennt der eine oder andere es an dem Leuchten in meinen Augen", schwärmt die 29-Jährige.

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding und Daniel Peukmann im Februar 2020

©RTLZWEI/Magdalena Possert Daniel Peukmann und Carolina Noeding aus "Köln 50667"

RTL2 Daniel Peukmann und Carolina Noeding, "Köln 50667"-Darsteller

