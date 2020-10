Irina Shayk (34) ist mal wieder ganz schön sexy unterwegs! Aktuell ziert das Victoria's Secret-Model das Cover der Novemberausgabe der tschechischen Vogue. Auf dem Titelbild ist die hübsche Brünette fast komplett nackt zu sehen! Das besondere an dem Shooting: Es wurde im Garten der Versace-Chefin Donatella Versace (65) in Mailand fotografiert. Aber Irina beweist, dass sie nicht nur bei Fotoshootings eine tolle Figur macht – jetzt wurde sie im sexy Outfit beim Shoppen gesichtet.

Laut Mail Online nahm die 34-Jährige in dem New Yorker Stadtteil Soho an einem Instagram-Live-Event teil. Dafür musste sie ihre Abonnenten virtuell durch eine Boutique führen. Nebenbei nutzte sie die Gelegenheit gleich für eine kleine Shoppingtour – und machte eine super Figur dabei! In kurzen schwarzen Ledershorts und dazu passenden Stiefeln posierte sie anschließend vor dem Laden fleißig für die Fotografen. Das Outfit kombinierte das russische Model mit einem knallorangefarbenen Pullover.

Ihre kleine Tochter Lea De Seine, die man sonst immer an Irinas Seite sieht, war dieses Mal aber nicht mit dabei. Obwohl das Model nicht mehr mit Bradley Cooper (45) zusammen ist, wollen die beiden Eltern ihre Tochter gemeinsam aufziehen. Seit März soll die Beauty wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben – laut Insidern datet sie den Kunsthändler Vito Schnabel (34).

MEGA Irina Shayk in New York 2020

MEGA Irina Shayk in New York 2020

Getty Images Irina Shayk, Model

