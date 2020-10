Wow, was für ein Anblick! Irina Shayk (34) zählt zu den gefragtesten Models weltweit. Berühmt wurde sie vor allem, als sie es 2011 als erstes russisches Model auf das Cover der "Sports Illustrated" schaffte. Seitdem posierte sie unter anderem für Burberry, Zac Posen (39) oder Jean Paul Gaultier (68). Außerdem zählt sie zu den gefragtesten Victoria's Secret-Models – sie durfte für das Label 2016 sogar schwanger über den Catwalk laufen. Aktuell ziert sie gerade fast völlig nackt das Cover der tschechischen Vogue.

Wie sie auf Instagram verriet, entstand das aktuelle Vogue-Cover in Mailand – im Garten von Versace-Chefin Donatella Versace (65). Textilfrei, dafür aber mit zwei blauen Fliesen in den Händen, die ihre intimsten Stellen verdecken, posiert das Model auf einem steinernen Brunnen. Unter das Bild schreibt sie im Netz: "Mache hier nur gerade meinen üblichen Job in Donatella Versaces Garten. Ich bin so glücklich, deswegen extra im Versace-Haus in Mailand zu sein."

Dieser heiße Post begeisterte nicht nur die Fans – auch ihre prominenten Kolleginnen kommentierten das Foto auf Instagram. Model Candice Swanepoel (32) hinterließ ein Flammen-Emoji und Sängerin Dua Lipa (25) schrieb: "Fantastisch!!!" Der Post erhielt bereits jetzt schon über 300.000 Likes!

Getty Images Irina Shayk bei der Victoria's Secret Fashion Show im November 2016 in Paris

Getty Images Irina Shayk im Oktober 2020

Getty Images Irina Shayk in Beverly Hills im Februar 2015

