Wegen seiner Freundin? Bradley Cooper und Irina meiden sich!

Möchten sie nicht aufeinandertreffen? Bradley Cooper (49) und Irina Shayk (38) gehen seit 2019 getrennte Wege. Bis heute verbindet die zwei Berühmtheiten aber die gemeinsame Tochter Lea, die von ihren Eltern liebevoll aufgezogen wird. Und obwohl das Co-Parenting so prima funktioniert, scheinen sich die zwei nicht über den Weg laufen zu wollen. Bradley und Irina besuchen getrennt voneinander die Schule ihrer gemeinsamen Tochter!

Das ist auf einem Clip zu sehen, der Daily Mail vorliegt. Dieser zeigt, dass der Schauspieler seine Kleine ins Schulgebäude begleitet und wenige Minuten später seine Ex die Räumlichkeiten betritt. Ein Augenzeuge berichtet, dass beide "sich komplett aus dem Weg gingen". Was genau die Ursache dafür ist, dass die Eltern eine gewisse Distanz wahren, ist bisher nicht bekannt.

Erst kürzlich genoss der Schauspieler dafür die Nähe einer anderen Frau – Gigi Hadid (28). Mit seiner neuen Freundin trat er zuletzt eine gemeinsame Reise an. Paparazzi hatten das Paar am Flughafen abgelichtet, bevor es in den Flieger nach London stieg – glücklich strahlend. Ob das der Grund für das reservierte Aufeinandertreffen mit Ex Irina ist, ist ungewiss.

The Mega Agency Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter

ActionPress Bradley Cooper mit Tochter Lea

Getty Images Gigi Hadid, US-amerikanisches Model

