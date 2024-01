"Gute Freunde": Zwischen Irina Shayk und Lewis läuft nichts!

Er weiß es genau! Eigentlich waren sich die Fans sicher, dass Irina Shayk (38) und Tom Brady (46) miteinander anbandeln – aus einer lockeren Liebelei soll mittlerweile sogar etwas Ernsthaftes geworden sein. Doch ein Treffen des Models mit Lewis Hamilton (39) in Paris sorgte für Verwirrung: Gilt ihr Interesse nun dem Formel-1-Star? Kein Grund zur Sorge: Lewis und Irina sind nur Freunde!

Im Interview mit Page Six dementiert ein Insider die Liebesgerüchte nun. Zwischen der Ex von Schauspieler Bradley Cooper (49) und dem Rennfahrer laufe nichts, sie seien "wirklich gute Freunde". Und das schon seit einer geraumen Zeit: "Sie hat ihn immer unterstützt, und er hat sie immer unterstützt. Sie sind seit mindestens 13 Jahren befreundet", betont die Quelle. Außerdem sehe Lewis in Tom eine "Inspiration", um seine Karriere auch noch in seinen 40ern fortzusetzen.

Im Oktober verunsicherte der Brite seine Anhängerschaft mit einer Aussage über ein eventuelles Karriere-Aus. "Weil man so viel Zeit damit verbringt, sich auf seine Karriere zu konzentrieren, um der Beste zu sein, [...] hat man sich oft nicht auf das vorbereitet, was danach kommt. Aber das ist okay – ich bin bereit", sagte der siebenfache Weltmeister beim Großen Preis der USA laut The Sun. Doch er entwarnte sofort: "Ich bin nicht bereit, aber ich bin darauf vorbereitet!"

Getty Images Tom Brady, Sportler

Getty Images Irina Shayk bei den Filmfestspielen von Venedig

Getty Images Lewis Hamilton, 2023

