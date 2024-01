Wegen Scheidung? Tom Brady und Irina gehen es langsam an

Er braucht Zeit. Nachdem Tom Bradys (46) Ehe mit Gisele Bündchen (43) in die Brüche gegangen war, fand er bei einem anderen Model Trost: Der NFL-Star bandelt seit vergangenem Sommer mit Irina Shayk (38) an. Nach einer kurzen Pause wurden die beiden gegen Ende von 2023 wieder gemeinsam gesichtet. Eine Beziehung sollen der einstige Footballspieler und die Ex von Bradley Cooper (49) allerdings nicht führen: Tom und Irina lassen die Dinge auf sich zukommen...

Ein Insider erklärte gegenüber US Weekly, dass sich die zwei sehr mögen – doch der 46-Jährige soll keine feste Bindung eingehen wollen. "Tom genießt Irinas Gesellschaft, aber er befindet sich immer noch in einer Übergangsphase nach seiner Scheidung und will sich [noch] nicht niederlassen", betonte die Quelle. Denn für ihn "stehen seine Kinder und Karriere an erster Stelle".

Das heißt nicht, dass sie keine Zweisamkeit genießen. Vor rund einer Woche waren Tom und Irina in New York unterwegs. TMZ liegen Paparazzifotos vor, auf denen die zwei das Restaurant Brasserie Fouquet's besuchen. Augenzeugen berichteten, dass Irina und Tom zwei Stunden in dem Lokal verbrachten.

Tom Brady, Footballspieler

Tom Brady im Januar 2023

Irina Shayk, Model

