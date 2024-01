Date-Night: Tom Brady und Irina Shayk genießen Zeit zu zweit

Sie finden Zeit für Zweisamkeit! Seit einigen Monaten wird Tom Brady (46) eine Romanze mit Irina Shayk (38) nachgesagt. Im Oktober vergangenen Jahres kamen allerdings Gerüchte auf, laut denen sich der Football-Star und das Model getrennt haben sollen. Die bösen Zungen sollten allerdings nicht Recht behalten – seit Kurzem werden die Turteltauben wieder zusammen gesehen. Nun genießen Tom und Irina eine Date-Night!

Auf den neusten Paparazzibildern, die TMZ vorliegen, ist der Sportler zusammen mit der gebürtigen Russin in dem Restaurant Brasserie Fouquet's in New York zu sehen. Laut Augenzeugen verbrachten die beiden zwei Stunden in dem exklusiven Ambiente. Tom soll einen Burger mit sauren Gurken, Dijonnaiise und roten Zwiebeln verdrückt haben – und anschließend ganz gentlemanlike die Rechnung übernommen haben.

Die Beziehung von Tom und Irina soll mittlerweile ernster als je zuvor sein. "Sie hatten beide eine ganze Menge Ballast zu verarbeiten, bevor sie sich aneinanderbinden konnten. Aber jetzt merken sie, dass sie ein Perfect Match sind", verriet eine geheime Quelle gegenüber National Enquirer.

Anzeige

Getty Images Tom Brady, Sportler

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, 2018

Anzeige

Getty Images Tom Brady bei der Met Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de