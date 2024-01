Während Tom-Romanze: Irina Shayk mit Lewis Hamilton in Paris

Was ist denn hier los? Irina Shayk (38) sorgte in letzter Zeit vor allem mit ihrem Dating-Leben für Schlagzeilen. Dem Model wird eine Liebelei mit dem frisch getrennten Tom Brady (46) nachgesagt – aus gelegentlichen Treffen soll mittlerweile sogar schon etwas Ernsteres geworden sein. Nun sieht man die russische Beauty allerdings mit einem anderen Herrn: Irina genießt einen Abend mit Lewis Hamilton (39)!

Paparazzi haben die beiden bei einem gemeinsamen Treffen in Paris abgelichtet. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Brünette und den britischen Formel-1-Weltmeister nacheinander aus einem Auto steigen. Irina wählt für ihren nächtlichen Ausflug in der Stadt der Liebe einen All-in-Black-Look, der durch eine kleine rote Handtasche vollendet wird. Lewis setzt auf ein lässiges Styling, bestehend aus einer weiten braunen Hose, passenden braunen Sneakers und einer cremefarbenen Fleecejacke. Obwohl die Sonne bereits untergegangen war, trägt er eine breite Sonnenbrille mit dunklen Gläsern.

Vor drei Tagen war die Ex von Bradley Cooper (49) noch mit ihrem Perfect Match zusammen. Sie und Tom genossen ein gemeinsames Abendessen im Restaurant Brasserie Fouquet's in New York. Augenzeugenberichten zufolge verbrachten sie viele Stunden in diesem exklusiven Ambiente.

