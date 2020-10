Liebe geht bekanntlich durch den Magen! Davon ist auch Singer-Songwriter Lewis Capaldi (24) überzeugt. Der Schotte ist nämlich wieder single und auf der Suche nach einer Herzensdame. Erst vor einem Monat wurde bekannt, dass er und Freundin Catherine getrennte Wege gehen. Die beiden waren nur knapp sieben Monate ein Paar, dann war die kurze Liebe offenbar schon wieder erloschen. Doch bei einem Blind Date im Rahmen einer Werbeaktion machte der Sänger jetzt eine nette Bekanntschaft.

Für einen Salami-Hersteller wirkte Lewis bei einer arrangierten Verabredung mit. In einem YouTube-Video sollte er drei verschiedene Gerichte probieren und sich dann für das beste entscheiden. In dem Clip mit dem Titel "Love At First Bite" wählte er schließlich die überbackenen Nachos von Teilnehmerin Megan. Erfreut fragte diese ihn, ob er denn auch an Liebe auf den ersten Biss glaube. Der "Before You Go"-Sänger meinte, dass Megans Kochkünste ihn auf jeden Fall überzeugt hätten!

Dabei fiel auf, dass die süße Köchin einer seiner anderen Verflossenen sehr ähnlich sieht: nämlich der britischen Love Island-Gewinnerin Paige Turley. Die beiden waren von 2014 bis 2016 ein Paar und kannten sich schon seit dem College. Sie war sogar die Inspiration hinter seinem Nummer-eins-Hit "Someone You Loved".

YouTube / Peperami Kandidatin Megan und Lewis Capaldi 2020

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi, Musiker

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

