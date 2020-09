Doch kein Liebes-Happy-End für Lewis Capaldi (23)? Es ist erst ein paar Monate her, dass der Musiker seine Fans in ein süßes Geheimnis eingeweiht hat: Er ist weg vom Single-Markt und glücklich vergeben. Obwohl er preisgab, dass er wieder in einer Beziehung ist, hielt er seine Liebe weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nach sieben Monaten auf Wolke sieben soll nun aber schon wieder Schluss sein!

Ein Insider packt gegenüber The Sun nun über die angebliche Trennung aus. Der Sänger und Catherine sollen im Guten auseinandergegangen sein und die Entscheidung gemeinsam getroffen haben. "Er steht am Anfang seiner Karriere und hat viele Möglichkeiten zur Hand. Es ist also nicht der richtige Zeitpunkt, um sich niederzulassen", wird die Quelle zitiert. Obwohl Lewis damit offenbar nicht bereit für etwas Festes ist, scheint er dem Dating-Leben dennoch nicht abgeneigt zu sein. Laut des Berichts soll er bereits ein Profil auf der Promi-Dating-App "Raya" haben.

Trotz Liebes-Aus wünsche der "Someone You Loved"-Interpret der 21-jährigen Studentin, der er sogar einen Song auf seinem neuen Album gewidmet haben soll, nur das Beste. "Er wünscht Catherine alles Gute und hat nur gute Erinnerungen an ihre gemeinsamen Verabredungen", erklärt der Informant weiter.

Getty Images Lewis Capaldi, Musiker

Getty Images Lewis Capaldi beim iHeartRadio Jingle Ball 2019

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

