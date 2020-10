Für Bäuerin Denise spielt das Geschlecht in der Partnerwahl keine Rolle! Am Montagabend feierte die neue Bauer sucht Frau-Staffel ihren Auftakt. Dieses Mal ist auch eine Dame dabei, die ihr Glück sucht. Die Bio-Bäuerin und Pferdewirtin prüft aktuell Till Adam und Sascha auf deren Liebespotenzial – zwei gestandene Männer! Wie die Blondine aber nun verriet, hätte sie auch nichts dagegen gehabt, wenn sich eine Frau unter die Bewerber gemischt hätte...

Bei Extra plauderte Denise mit Bauernreporter Ralf über das Thema Beziehung. Und die Gelegenheit nutzte sie, um klarzustellen, dass sie auf Männlein und Weiblein steht. "Ich hatte noch nie etwas mit einer Frau, aber ich wäre nicht abgeneigt", erklärte die 32-Jährige. Wenn es passen würde, würde sie es durchaus ausprobieren. Allerdings erklärte sie im weiteren Verlauf des Gesprächs, dass sie aktiv nicht danach suchen würde: "Aber ich bin nicht bisexuell, ich verliebe mich in den Charakter."

Auch wenn Denise recht offen scheint, so richtig funktionieren wollte es in Beziehungsdingen bisher noch nicht: "Ich glaube, ich bin nicht so gut kompatibel. In Richtung Partnersuche, da läuft es nicht so. In der Liebe habe ich kein Glück, da tue ich mich schwer. Vielleicht bin ich ja beziehungsuntauglich", überlegte sie laut. Vielleicht kann sie schon bald einer ihrer beiden Anwärter vom Gegenteil überzeugen...

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise im August 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

