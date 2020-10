Was für ein schönes Paar! Dass Sarah Lombardi (28) und ihr Freund Julian Büscher (27) sehr verliebt ineinander sind, ist kein Geheimnis: Bereits seit mehreren Monaten scheinen die beiden Turteltauben es kaum eine Minute ohneeinander aushalten zu können. Vor Kurzem verbrachten sie erst einen romantischen Urlaub auf den Malediven. Von diesem Trip veröffentlichte Sarah nun ein heißes Couple-Pic – inklusive süßer Liebeserklärung.

Zu einem Bild, auf dem sie und Julian Händchen haltend durch die türkisfarbenen Wellen schreiten, schrieb die Sängerin: "Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre. Bei dir fühle ich mich sicher, bei dir fühle ich mich Zuhause, ganz egal wo ich bin. Danke, dass du an meiner Seite bist – lass mich nie mehr los", lauteten ihre liebevollen Zeilen auf Instagram. Das Bild und die Worte bewegten auch Sarahs Community: Über 40.000 User ließen bisher ein Herzchen da.

Am Wochenende gab es auch einen besonderen Moment in ihrer Beziehung: Sarah traf Julians Großmutter: "Und jetzt fahren wir zur lieben Oma Else, die lerne ich nämlich heute kennen", freute sich die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi auf den Malediven

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi, September 2020

Getty Images Sarah Lombardi in Düsseldorf, Juli 2018

