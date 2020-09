Sie können die Finger nicht voneinander lassen! Sarah Lombardi (27) schwebt seit geraumer Zeit mit Julian Büscher (27) auf Wolke sieben. Mit ihm scheint es ihr richtig ernst zu sein: Schon mehrfach verbrachte das Paar gemeinsame Urlaube – stets mit Sarahs Sohn Alessio Lombardi (5) im Gepäck. Auch jetzt zog es das Trio wieder in die Sonne: Von den Malediven gibt es momentan viele visuelle Urlaubsgrüße an die Follower – zumeist in Form von Pärchenfotos. Damit macht die Sängerin jetzt munter weiter: Sie hat erneut ein verliebtes Kuschelfoto aus dem Paradies geteilt!

Mit diesem Instagram-Schnappschuss dürfte Sarah bei ihren Fans wieder für eine Mischung aus Schnappatmung und Herzklopfen gesorgt haben. Auf dem Rand eines Infinity-Pools sitzen Sarah und Julian Arm in Arm vor einer traumhaften Meereskulisse – und könnten dabei kaum glücklicher wirken. Die zwei strahlen bis über beide Ohren! "Dein Lächeln ist mein liebstes", lautet die dazu perfekt passende Bildbeschreibung der Brünetten.

Dass die beiden Turteltauben ihre Auszeit in vollen Zügen genießen, machte Sarah bereits vor wenigen Tagen überdeutlich: "Es ist einfach so wunderschön hier. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich denke die ganze Zeit, dass ich träume", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi auf den Malediven

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi, Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de