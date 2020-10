Willi Herren (45) ist fassungslos über die aktuelle Sommerhaus der Stars-Staffel! Aktuell ist der Reality-TV-Star mit seiner Ehefrau Jasmin (41) bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Im vergangenen Jahr waren die beiden noch Bewohner im Sommerhaus gewesen. Im Hinblick auf die derzeit laufende Staffel bezeichnet Willi nun seine Zeit dort als "Kindergarten". Besonders schockiert ist der Schlagersänger von YouTuberin Lisha, die mit immer neuen Streitigkeiten für Furore im Haus sorgt. Willi kann das nicht nachvollziehen und stichelt gegen die Berlinerin: "Das ist für mich asozial!"

Am Sonntag war Willi zu Gast in der Late-Night-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" von Comedian Oliver Pocher (42) und seiner Ehefrau Amira Pocher (28), in der Szenen aus der letzen Sommerhaus-Folge gezeigt wurden. Zu sehen war dabei unter anderem, wie Lisha eine Voodoo-Puppe bastelte, die wie ihre Konkurrentin Caro Robens aussah. Damit wollte Lisha ihrer Wut Ausdruck verleihen, nachdem Andreas und Caro sie um ihren Nominierungsschutz gebracht hatten. Als Lisha anfing, die Robens zu beleidigen, teilte Willi aus: "Ich könnte echt in den Fernseher kotzen, wenn ich so etwas sehe. Das ist unterste Schublade, das ist für mich asozial", regte sich der Sänger auf und bekam sogleich Applaus vom Publikum. Besonders die Kraftausdrücke "F*tze, H*rensohn, Nutte" verärgerten ihn. Er betonte: "Solche Worte hörst du aus meinem Mund nicht!"

Nicht nur der ehemalige Kandidat Willi, auch die Zuschauer zeigten sich entsetzt von Lishas Ausrastern und forderten, dass die YouTuberin nicht mehr im Fernsehen gezeigt werden sollte. In einer Promiflash-Umfrage waren knapp 85 Prozent von insgesamt 12.940 Lesern dafür, dass Lisha keine Plattform mehr geboten werden sollte. Lediglich 15 Prozent fanden sie noch unterhaltsam.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Jasmin und Willi Herren, Promipaar

Anzeige

TVNOW Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Willi Herren, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de