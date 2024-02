Vierter Anlauf: Lisha will ihre Lippen verkleinern lassen

Kann sie diesen Eingriff wieder rückgängig machen? Bereits im Alter von 18 Jahren begann Lisha mit den ersten Beauty-Eingriffen. In Polen ließ sich die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin ihre Lippen mit einem dauerhaften Volumenfüller vergrößern. Mit dem Ergebnis ist die Frau von Lou jedoch schon seit Längerem unzufrieden. Das Problem: Die permanente Substanz lässt sich nur ganz schwer wieder entfernen. Lisha startet nun den vierten Versuch, ihre Lippen verkleinern zu lassen!

In ihrer Instagram-Story teilt die Paar-YouTuberin die Neuigkeiten mit ihren Fans. "Ich habe so einen krassen Chirurgen in Deutschland gefunden, der meine Lippen verkleinern wird", freut sich die 37-Jährige. "Ich hatte bereits drei Operationen, um das Zeug zu entfernen, aber leider hat es kaum etwas gebracht", erklärt sie ihrer Community. Dieser Eingriff sei eine Millimeterarbeit, weshalb sie ganze sechs Jahre lang nach dem richtigen Arzt gesucht hätte. "Ich kann es gar nicht abwarten und bin so aufgeregt", schreibt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit begeistert.

Für Lisha ist das jedoch nicht die erste OP, die sie wieder rückgängig macht. Im vergangenen Jahr ließ sie sich bereits ihre Brüste verkleinern. Wegen starker Rückenschmerzen entschied sich die einstige Berlinerin zu dem Eingriff. "Ich liebe meine kleinen Boobs", schrieb das Realitysternchen nach der OP zufrieden auf Instagram.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de