Verdächtiges Lachen: Zieht Lisha 2025 ins Dschungelcamp?

Das Paar Lisha und Lou reagiert mit dem Webvideoproduzenten Sanijel Jakimovski auf dessen YouTube-Kanal auf die neue Staffel Temptation Island. Nach mehreren Minuten kommen die Influencer auf das Thema Dschungelcamp zu sprechen, woraufhin der YouTuber das Paar fragt, ob die beiden "denn jemals ins Dschungelcamp gehen" würden. Während er die Frage formuliert, hält er den Blick auf die 37-Jährige gerichtet. "Ja, klar", antwortet diese. Sie scheint auf einmal Schwierigkeiten zu haben, dem Blick standzuhalten und muss leicht lachen, bevor sie ihn abwendet. Ist sie etwa ein Teil des Casts? Bereits vor zwei Jahren wurde gemunkelt, ob Lisha in das Dschungelcamp einziehen werde.

Die Fans des YouTubers scheinen geteilte Meinung bezüglich des Paares zu sein: "Ok, ich muss also noch ein Video aussetzen, ich versuche es noch mal beim nächsten…", kommentiert ein Zuschauer und ein weiterer fügt hinzu: "Ich hätte das Video gerne angeschaut, aber hier muss ich für mich die Grenze ziehen". Es gibt jedoch auf Fans, die die beiden in Schutz nehmen: "Die Kommentare zu den letzten beiden Videos mit Lisha und Lou sind wirklich ätzend", schreibt ein Fan und ergänzt: "Man muss nicht jeden mögen, aber jeder hat auch eine zweite Chance verdient".

Die YouTuberin Lisha konnte sich in den letzten Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Lou eine große Reichweite im Netz aufbauen. Bekannt wurden die beiden durch ihren YouTube-Kanal, auf dem sie ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit teilen. Im Jahr 2020 nahmen sie an dem Format Das Sommerhaus der Stars teil und machten vor allem durch Lishas Wutausbrüche auf sich aufmerksam. Gegenüber RTL verriet die Influencerin damals, sie sei früher "wirklich in Schlägereien verwickelt" gewesen und habe bereits "10 Monate Haft auf Bewährung" bekommen.

Lou und Lisha auf Mallorca

Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

