Haben die Zuschauer keinen Bock mehr auf Lishas Ausraster? Zugegeben: Bevor sie in Das Sommerhaus der Stars eingezogen sind, kannten wohl die wenigsten Reality-TV-Fans Lisha und Lou. Kaum in der Unterkunft angekommen, polarisierte das YouTube-Paar unter allen Mitstreitern wohl mit am meisten. Durch ihre heftigen Wutausbrüche oder ihre krassen Beleidigungen erregte besonders Lisha viel Aufmerksamkeit – und das nicht unbedingt auf positive Art und Weise: Einige Fans der Show würden Lisha am liebsten nie wieder im Fernsehen sehen!

"Dreckstück" oder "F*tze" waren nur zwei der Beleidigungen, die der Blondine in der vergangenen Folge über die Lippen kamen – und langsam scheint das Publikum genug von ihrem Benehmen zu haben: "Jedes TV Format, was Lisha noch in jeglicher Art Aufmerksamkeit schenkt, gehört verklagt", oder "Wehe, dieses Dreckspack Lisha und Lou bekommen noch irgendwo eine Plattform und Kohle für dieses abartige Verhalten", lauteten nur zwei Beiträge auf Twitter, die Lishas Aktionen verurteilen. "Schmiedet Intrigen, sabotiert die Spiele, lächelt einem ins Gesicht und freut sich über den Schaden eines anderen. Wer ist hier das Drecksstück?", fragte ein anderer Nutzer.

Vermutlich wird – zum Unmut der Fans, die sie verurteilen – Lisha mit "Das Sommerhaus der Stars" allerdings keineswegs ihr letztes Format absolvieren: Wie Bild Anfang Oktober berichtete, soll die Influencerin nämlich tatsächlich in der nächsten Dschungelcamp-Staffel dabei sein.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Pärchen

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, YouTuberin

Anzeige

TVNOW Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de