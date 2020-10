Tamara Ecclestone (36) teilt ihr Glück! Im September wurde bekannt, dass die Tochter von Bernie Ecclestone (89) und ihr Ehemann Jay Rutland (39) zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Das Paar durfte sich erneut über eine Tochter freuen – Serena, wie der Großvater stolz ausplauderte. Kurz darauf bestätigte die frischgebackene Zweifach-Mutter die Geburt dann auch selbst. Nun veröffentlichte sie das erste Bild von sich zusammen mit ihrer Tochter.

Bei einem Spaziergang nahm Tamara nun ihr Handy in die Hand, um ein süßes Selfie von sich und ihrer Tochter zu schießen. Dick eingemummelt schlummert der wenige Wochen alte Säugling in einer Tragetasche dicht an seine Mama gekuschelt. In ihrer Instagram-Story ließ die 36-Jährige die Aufnahme ganz für sich sprechen. Ihr zufriedenes Lächeln macht eine Beschreibung aber ohnehin überflüssig.

Tamaras Baby-Segen kam nur wenige Monate, nachdem auch ihr Vater Bernie erneut Nachwuchs bekommen hatte. Nach drei Mädchen erblickte im Juli der erste Sohn des 89-Jährigen das Licht der Welt. Und jetzt hat der kleine Ace ganz offensichtlich eine neue Spielgefährtin in der Familie.

Getty Images Jay Rutland und Tamara Ecclestone

Instagram / tamaraecclestoneofficial Tamara Ecclestone mit ihrer Tochter Sophia

Getty Images Bernie und Tamara Ecclestone im Mai 2013

