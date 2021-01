Bei diesen Schnappschüssen könnte man fast neidisch werden! Im Oktober bestätigte Tamara Ecclestone (36) das, was sich schon viele Fans gedacht hatten: Sie ist still und heimlich Mutter geworden. Seitdem bekannt ist, dass Kind Nummer zwei auf der Welt ist, teilt die Tochter des ehemaligen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone (90) hin und wieder Fotos ihrer kleinen Familie. Nun postete sie einige Bilder aus ihrem Dubai-Urlaub – und eine Aufnahme begeistert die Fans ganz besonders.

Tamara veröffentlicht auf ihrem Instagram-Profil gerne Fotos von ihren zwei Töchtern – die vierköpfige Familie komplett auf einem Bild bekommen Follower hingegen nicht so oft zu Gesicht. Nun teilt die zweifache Mutter eine Aufnahme, auf der sie sowohl mit ihrem Mann Jay Rutland (39) als auch mit den beiden Kindern zu sehen ist. In legerer Urlaubskleidung lächeln sie entspannt in die Kamera, nur Baby Serena hat offenbar nicht so wirklich Lust – die Kleine schaut in eine komplett andere Richtung. "Meine Welt", kommentiert die 36-Jährige.

Zahlreiche User feiern das Posting und vor allem den grimmigen Blick des jüngsten Familienmitglieds – dennoch werden auch ein paar kritische Stimmen laut. Einige finden es nicht in Ordnung, dass Tamara mit ihren Liebsten während der Pandemie in Urlaub fliegt. Den Großteil der Community scheint das aber nicht wirklich zu stören, denn der Beitrag wird innerhalb weniger Stunden über 20.000 Mal gelikt.

Getty Images Die Moderatorin Tamara Ecclestone

Instagram / tamaraecclestoneofficial Tamara Ecclestone mit ihren Töchtern Sophia und Serena

Instagram / tamaraecclestoneofficial Tamara Ecclestone mit ihrer Tochter Serena

