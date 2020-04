Was die Verwandtschaft wohl dazu sagt? Mit dieser Nachricht hätten die Fans von Bernie Ecclestone (89) sicher nicht gerechnet: Der frühere Formel-1-Boss wird zum vierten Mal Vater – und das im stolzen Alter von 89 Jahren! Der gebürtige Engländer hat bereits drei Töchter aus seinen zwei früheren Ehen – unter anderem die 35-jährige Tamara Ecclestone. In einem Interview äußerte sich das Model nun zum erneuten Babyglück seines Vaters!

Tamara wurde in der ITV Show per Video-Call von Moderator Eamonn Holmes dazu befragt. Eigentlich ging es um eine Charity-Veranstaltung von ihr und ihrem Mann Jay Rutland. Doch die Mutter einer Tochter plauderte auch ein wenig aus dem Familien-Nähkästchen. Sie habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt erfahren, dass ihre Stiefmutter Fabiana Flosi schwanger sei, erzählte sie. "Wir haben uns sehr für sie gefreut. Er hat eine junge Seele und viel Energie – und in Anbetracht der aktuellen Lage sind Schwangerschaften eine schöne Nachricht", führte sie weiter aus.

Bernie selbst kann übrigens den Wirbel um seine späte Vaterschaft überhaupt nicht nachvollziehen: "Ich sehe keinen Unterschied, ob man 89 oder 29 ist. Ich denke, man hat die gleichen Probleme. Es ist in Ordnung", sagte er gegenüber der PA Nachrichtenagentur dazu.

Anzeige

Getty Images Tamara Ecclestone in London, November 2019

Anzeige

Getty Images Bernie Ecclestone und Fabiana Flosi im September 2019

Anzeige

Getty Images Bernie Ecclestone, September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de