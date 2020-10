Was für eine süße Geste! Seit wenigen Wochen ist die Katze aus dem Sack: Pietro Lombardi (28) verriet, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat. Influencerin Laura Maria eroberte das Herz des Sängers. In den vergangenen Tagen durchlebte das Paar allerdings schon seine erste Krise und die Fans befürchteten, dass die beiden darüber nicht hinwegkommen würden. Nun bewies das Duo jedoch das Gegenteil: Pietro und Laura rauften sich offenbar zusammen und zeigten sich kürzlich wieder händchenhaltend. Und nun gab es schon das nächste Harmonie-Zeichen: Laura schenkte ihrem Liebsten ein ganz besonderes Schmuckstück!

In seiner Instagram-Story präsentierte Pietro jetzt stolz das Geschenk, das er von seiner Partnerin erhielt. Und das war nicht nur an ihn gerichtet: Wie auf einem Schnappschuss zu sehen ist, hatte die Web-Bekanntheit niedliche Vater-Sohn-Ketten für Pietro und Sohnemann Alessio Lombardi (5) besorgt! Während Alessio die goldene Variante bekam, wird Pietro ein silbernes Exemplar um den Hals tragen. Dabei haben beide Ketten-Anhänger dieselbe Form: Ein witziges Männchen.

Von diesem Präsent zeigte sich Pietro ganz berührt! Neben einem "Danke, Laura Maria" samt rotem Herz-Emoji schrieb der Italiener zu der Aufnahme: "Die kleinen Dinge sind es, die das Leben ausmachen. Ein Lächeln, ein gutes Gespräch, eine Umarmung."

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de