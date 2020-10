Im Hause Robens scheint endlich wieder Frieden eingekehrt zu sein. Dabei sah es in den vergangenen Wochen überhaupt nicht danach aus: Im Sommerhaus der Stars kriselte es nämlich gewaltig zwischen Caro und Andreas – kurzzeitig drohte der Muskelmann seiner Frau sogar mit der Scheidung. Doch anscheinend haben sich die Wogen wieder geglättet: Caro und Andreas wollen tatsächlich ein zweites Mal heiraten!

In ihrer neuen Vox-Doku "Caro & Andreas – 4 Fäuste für Mallorca" erfahren die Zuschauer von den Hochzeitsplänen des Paares. Doch der Entschluss kommt nicht etwa von Caro, welche sich eine Erneuerung ihres Eheversprechens schon sehr lange herbeisehnt. Am Geburtstag seiner Angebeteten erfüllt er Caro schließlich ihren lang gehegten Herzenswunsch: Andreas initiiert die Zeremonie höchstpersönlich als Beweis seiner aufrichtigen Liebe.

Die frohe Kunde überbringt er seiner Liebsten in einem rührenden Brief, in dem er ihr auch noch seine Gefühle gesteht: "Du bist für mich die Liebe meines Lebens. Nimm die Ewigkeit und multipliziere sie mit der Unendlichkeit – dann weißt du, wie sehr ich dich liebe."

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens im September 2020

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens im September 2020

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de