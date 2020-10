Andreas Robens droht im Sommerhaus der Stars tatsächlich mit harten Konsequenzen! In der siebten Folge der TV-Show schien sich die Stimmung im Feriendomizil der Promis deutlich zu verändern: Nach dem Auszug von Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) setzten die übrigen Paare auf Harmonie. Doch nicht in allen Ecken der altmodisch-rustikalen Fachwerkvilla herrschte eitel Sonnenschein: Zwischen Mallorca-Auswanderer Andreas und seiner Frau Caro kam es zum fiesen Zoff – der Boxer sprach sogar von Scheidung!

Am Abend nach dem Stimmungsbarometer saßen die Sommerhaus-Bewohner in zwei Gruppen beieinander. Völlig überraschend gesellte sich Andreas nicht wie gewohnt zu seinen bisherigen Verbündeten – sondern zu den "ausgestoßenen" Gegnern Evanthia Benetatou (28), ihrem Verlobten Chris sowie Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki. Im Gespräch mit Influencerin Eva ließ er seinem Frust dann bei einigen Gläsern Wein freien Lauf: "Ich habe keine Freunde hier, Caro geht mir dermaßen auf den Wecker hier. Wenn wir hier aus dem Sommerhaus raus sind, werden wir ein großes Problem haben!", schimpfte der Muskelprotz und fügte hinzu: "Wenn Caro so weitermacht, trenne ich mich von ihr!"

Doch was war überhaupt das Problem des Goodbye Deutschland-Stars? Andreas missfiel die Tatsache, dass Caro sich zu Annemarie Eilfeld (30) und Co. gesellte – obwohl diese sie auf die Abschussliste gesetzt hatten. "Die müssen merken, dass es mir auf den Sack geht. Wenn du so weitermachst, haben wir hier bald die erste Scheidung direkt im Sommerhaus!", drohte er seiner Frau im Interview. Die Bodybuilderin verzog sich anschließend weinend ins Bett.

