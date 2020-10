Claudia Schiffer (50) wird erneut für ihre Arbeit ausgezeichnet! Bereits in jungen Jahren wird die Blondine während eines Klubbesuchs von einem Modelscout entdeckt. Seitdem ging es für die gebürtige Rheinbergerin steil bergauf. Neben Shootings und Catwalks für Luxusmarken wie Chanel und Co. konnte die Beauty auch mehrere Rollen als Schauspielerin ergattern. In diesem Jahr feierte Karl Lagerfelds (✝85) Ex-Muse bereits ihren 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurde Claudia nun zur "Women of the Year" gekürt!

Der runde Geburtstag des Supermodels Ende August war für das GQ-Magazin in diesem Jahr der ausschlaggebende Punkt, um Claudia zur "Woman of the Year" zu ehren. "In einer Zeit und in einer Branche, in der junge Frauen gerne als hübsche Gesichter behandelt wurden, die ansonsten nicht viel zu sagen hatten, hatte sie es eben doch. Das Sagen", so ein Sprecher der Zeitschrift am vergangenen Dienstag. Durch ihr Wirken vor und auch abseits der Kameras habe Claudia Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt inspiriert.

Ob der neue Award in Claudias Zuhause überhaupt noch Platz findet? Immerhin dürften sich dort die Trophäen bereits stapeln. So wurde die dreifache Mutter beispielsweise schon im Jahr 1991 mit dem Bambi als "Shooting Star" ausgezeichnet. Vor rund drei Jahren wurde der inzwischen 50-Jährigen erneut der Bambi verliehen – diesmal allerdings in der Kategorie "Fashion Ikone".

Getty Images Claudia Schiffer, Schauspielerin

Getty Images Claudia Schiffer, TV-Bekanntheit

Getty Images Claudia Schiffer, Laufstegschönheit

