Von ihren Jungs bekommt Nikki Bella (36) nicht genug. Erst Anfang August verkündete die ehemalige Wrestlerin diese zuckersüßen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Artem Chigvintsev (38) wurden zum ersten Mal Eltern. Das Lustige an der Geburt: Ihre Zwillingsschwester Brie Bella (36) brachte fast zeitgleich auch ein Kind zur Welt. Seitdem ist ihr Sohn Matteo Artemovich Chigvintsev Nikkis ganzer Stolz. Jetzt teilte sie ein süßes Pic von ihrem Verlobten und dem gemeinsamen Nachwuchs.

Auf Instagram postete die frischgebackene Mama ein Bild von ihrem Liebsten mit ihrem kleinen Sohnemann. Liebevoll hält Artem den kleinen Matteo auf dem Arm und legt ihm eine Hand stützend an den Kopf. Der tätowierte Bartträger scheint von dem Knirps total hin und weg zu sein: Artem schaut ganz verliebt in die Kamera, während er seine Wange an den kleinen Kopf schmiegt. "Meine Jungs! Ich bin so eine glückliche Frau", schrieb Nikki zu dem Schnappschuss.

Der Tänzer machte seiner Verlobten eine romantische Liebeserklärung unter dem Beitrag und schwärmte von ihren Fähigkeiten als Neu-Mama. "Nicole, du gehst jeden Tag so großartig mit ihm um, ich bin so stolz auf dich, wie natürlich du als Mutter bist. Ich liebe euch beide wie verrückt", kommentierte der 38-Jährige.

Instagram / theartemc Nikki Bella und Artem Chigvintsev mit ihrem Sohn Matteo, September 2020

MEGA Nikki Bella und ihr Verlobter Artem

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Sohn Matteo

