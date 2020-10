Fiona Erdmann (32) ist seit August glückliche Mutter eines gesunden Sohnes. Wie verliebt sie in ihr erst wenige Monate altes Baby ist, teilt die frisch gebackene Mama immer wieder auf Social Media. Unter anderem zeigt die Moderatorin ihren Followern, wie sie ihren neuen Alltag mit Kind meistert. Fiona filmte nun sich dabei, wie sie mit ihrem Neugeborenem durch die Wohnung tanzt.

"Du bist der beste Tanzpartner", schreibt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in ihrer Instagram-Story zu dem Video. Darin sieht man die Influencerin, wie sie ihr Kind schaukelt und auf die Stirn küsst. "Solche Momente mit meinem Sohn sind für mich so wertvoll und wunderschön!", erklärt die Beauty. In dem Text erzählt sie außerdem, der Kleine würde es lieben, auf ihrem Arm zur Musik zu wippen. Extrem glücklich beschreibt Fiona: "Seine Augen verfolgen dabei die ganze Zeit mein Gesicht und zwischendurch kommt auch mal ein kleines Lächeln."

Für die Schauspielerin sei es wichtig, ihrem Sohn all ihre Liebe und Aufmerksamkeit zu geben. Doch nicht immer klappt das so gut, wie Fiona es sich wünschen würde. In einem neuen Post spricht das Model offen über seine Stillprobleme. "Mir tut das weh, denn ich gehöre leider zu dem Teil der Frauen, die nicht mehr genug Milch produzieren, um mein Kind satt zu bekommen", schreibt die 32-Jährige.

