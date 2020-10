Hilaria Baldwin (36) genießt die Zweisamkeit mit ihrem Jüngsten! Die Autorin und Frau von Schauspieler Alec Baldwin (62) wurde vor wenigen Wochen zum fünften Mal Mutter: Ihr jüngster Sohn Eduardo Pau Lucas erblickte Anfang September das Licht der Welt. Mit ihrem Nesthäkchen verbringt die stolze Mama seitdem ganz besonders viel Zeit. Das beweist die 36-Jährige jetzt mit einem süßen Post im Netz!

Vor wenigen Tagen teilte Hilaria einen Schnappschuss auf Instagram, der ihre Fans ziemlich verzückt haben dürfte: Darauf liegt ihr kleiner Spross nämlich in ihrem Schoss auf dem Bett und hält ein Nickerchen. Allerdings ist nicht nur Eduardo auf dem Foto gut zu sehen: Dadurch, dass die Brünette das Bild von oben herunterschießt, gibt sie außerdem ganz schön tiefe Einblicke in ihr Dekolleté!

Ihren Körper braucht Hilaria allerdings auch überhaupt nicht zu verstecken. Nur kurz nach der Entbindung ist sie nämlich schon längst wieder in Topform! Dafür tut sie allerdings auch so einiges: In einem Clip auf Instagram hatte sie am vergangenen Sonntag ihre Work-out-Routine geteilt und die Sportübungen vorgemacht.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrem Baby im Oktober 2020

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles, 2019

Getty Images Hilaria Baldwin, März 2020

