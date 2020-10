Hilaria Baldwin (36) arbeitet schon wieder an ihrer Fitness! Vor wenigen Wochen war der Alltag der Autorin und ihrem Mann Alec (62) auf den Kopf gestellt worden: Die beiden hatten ihr fünftes Kind – den kleinen Eduardo Pau Lucas Baldwin – auf der Welt begrüßt. Doch eine lange Auszeit hatte sich die Familienmutter nicht gegönnt: Hilaria gibt sich schon wieder fleißig ihrem Work-out-Plan hin – und das nur sechs Wochen nach der Geburt!

Hilaria teilte nun einen kurzen Clip auf Instagram, in dem sie in Anwesenheit ihres kleinen Sohnemanns Edu einen Teil ihrer Work-out-Routine vorführt. "Hier sind einige stabilisierende Übungen, die ich gemacht habe", erklärte die fünffache Mutter. Die einzelnen Abläufe wiederhole sie fünf bis 20-mal – und dabei sei es ihr wichtig, besonders vorsichtig vorzugehen. "Denkt daran: Langsam und gleichmäßig", betonte sie.

Mit der Veröffentlichung anderer Fitness-Videos hatte die 36-Jährige zuvor offenbar gehadert, denn anderen Neu-Müttern werde bis zu diesem Zeitpunkt nach der Entbindung oft noch vom Sport abgeraten. "Denkt daran: Jeder Körper ist anders. Sprecht mit eurem Arzt darüber, was am besten für euch ist – und das Wichtigste: Hört auf euren Körper", stellte sie deshalb klar.

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrem Sohn Eduardo

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de