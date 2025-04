Hilaria Baldwin stört Altersunterschied zu Mann Alec nicht

Hilaria Baldwin (41) hat erneut offen über ihre Beziehung zu Alec Baldwin (66) und den Altersunterschied der beiden gesprochen. In einer neuen Folge ihrer Show "The Baldwins" verriet die Yoga-Lehrerin, dass sie sich zu Beginn ihrer Beziehung oftmals wie ein "Kind in einem Erwachsenenhaus" gefühlt habe. Immerhin ist Alec fast 26 Jahre älter als sie. "Ich war unsicher und fing an, vieles so zu machen, wie Alec es wollte. Ich stand unter sehr viel Stress", gestand sie. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, hat mittlerweile sieben gemeinsame Kinder.

Ihre eigenen Vorurteile gegenüber Beziehungen mit großem Altersunterschied hat Hilaria im Laufe der Jahre überwunden. Noch in ihrer Zeit vor Alec habe sie Paare mit zwölf oder mehr Jahren Altersabstand kritisch beäugt, wie sie in ihrem Podcast "Witches Anonymous" zugab: "Ich dachte damals, der ältere Partner wäre einfach auf der Suche nach einem willenlosen jungen Anhängsel, und der jüngere wäre nur scharf auf das Geld." Heute ist sie jedoch überzeugt, dass Liebe in verschiedenen Formen existieren kann, auch wenn sie von außen nicht immer verstanden wird. Alec selbst betonte in der Show, dass Hilaria vor ihm "altersgemäß passende und sehr attraktive" Partner gehabt habe.

Das Paar, das erstmals 2011 aufeinandertraf, verbindet trotz des Altersunterschieds eine enge Beziehung, die Hilaria in der Show genauer beschreibt. Sie erinnerte sich daran, wie beeindruckt sie davon war, dass er sie nach ihrer Meinung zu ihrem Altersgefälle fragte, bevor es ernster wurde. "Er war sehr respektvoll und hat sogar um Erlaubnis gebeten, mich zu küssen", so Hilaria. Alec, der zuvor mit Kim Basinger (71) verheiratet war und eine Tochter aus dieser Beziehung hat, bringt seine Wertschätzung für Hilaria immer wieder öffentlich zum Ausdruck.

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025

