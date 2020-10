Diese beiden können einfach nicht mehr ohneeinander! Seitdem sich Janni (30) und Peer Kusmagk (45) in der Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen und lieben gelernt haben, sind die beiden unzertrennlich. Die Eltern von Emil-Ocean (3) und Yoko (1) wirken in ihren regelmäßigen Social-Media-Updates immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Und der Schein soll nicht trügen: Weil Peer ein paar Tage alleine verreisen musste, zeigte sich Janni nun total traurig im Netz.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Profi-Surferin während eines Spaziergangs mit den Kids bei ihrer Community. Sichtlich mitgenommen berichtete sie von den Ereignissen der nächsten Tage: "Ich habe heute Morgen schon richtig geflennt. Weil Peer ist heute losgefahren und hat eine Fortbildung. Er ist jetzt fünf Tage weg und da waren wir beide ganz schön traurig heute Morgen." Natürlich sei es schön, damit gezeigt zu bekommen, was man an dem anderen hat – trotzdem werde diese Zeit für sie "ganz schön hart". "Da habe ich schon Respekt vor. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die nächsten Tage so werden", gab sie ehrlich zu.

Als die erste Nacht ohne ihren Liebsten überstanden war, gab Janni sogar direkt ein Update. "Ich hoffe, ihr habt besser geschlafen als wir. Unsere erste Nacht ohne Peer war sehr kurz, ehrlich gesagt", erzählte Janni verschlafen. Ihre Kids habe sie zwar erst gegen 21.30 Uhr ins Bett gebracht, dennoch seien Emil-Ocean und Yoko bereits um kurz vor sechs Uhr wieder wach gewesen. Ob diese Unruhe auch etwas mit Papas Abwesenheit zu tun hatte?

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im September 2020

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagkm August 2020

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de