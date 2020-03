Die Liebe von Janni (29) und Peer Kusmagk (44) ist bedingungslos – auch in Krisenzeiten. Aktuell ist das einstige Adam sucht Eva-Traumpaar noch auf Costa Rica. Die beiden wollen samt ihrer Kids Emil-Ocean (2) und Yoko aber demnächst zurückkehren – gezwungenermaßen. Die derzeitige Gesundheitslage macht der reiselustigen Abenteurerfamilie einen Strich durch die Rechnung. Doch so turbulent diese oder frühere kritische Phasen auch sein mögen: Janni und Peer halten stets fest zusammen.

Ihre Liebe ist erst drei Jahre jung. Trotzdem hat das Pärchen schon so manchen existenziellen Schritt gewagt und einige Höhen und Tiefen überstanden. "Wir haben es geschafft, immer gestärkter aus diesen Stürmen herauszukommen", beteuert Janni auf ihrem Instagram-Profil. Wie ihnen das gelungen ist? "Mit viel offener Kommunikation, Respekt und Zuversicht, dass wir zusammengehören – egal, was passiert." Die ehemalige Profi-Surferin und der Moderator hätten gemeinsam zu ihren Schwächen gestanden, sie zugelassen, akzeptiert und am Ende dadurch ihre Beziehung gefestigt.

Die letzt Hürde, die das Couple überwunden hat: Sein Umzug. Erst vor wenigen Wochen packte das Family-Quartett seine Sachen, was vor allem bei Janni zwischenzeitlich Panik auslöste. "Meine ganze Routine hier mit den Kindern, unsere Rituale von jedem Tag… alles fühlte sich plötzlich 'bedroht' an", offenbarte die Löwenmama Mitte Februar im Netz.

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean, Peer, Janni und Yoko Kusmagk



