Tolle Neuigkeiten für die Fans von Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23)! Lange Zeit haben die Follower der beiden Vollblutmusiker auf neuen Pärchen-Content warten müssen. Vor Kurzem posteten die zwei dann ein langersehntes Kuschel-Pic auf ihren Social-Media-Kanälen. Auch musikalisch ließen es die beiden dieses Jahr eher ruhig angehen. Doch jetzt gibt es neue Einblicke in die Liebesgeschichte des Traumpaars – eine neue Doku über Shawn zeigt seine und Camilas enge Bindung!

In einer Behind-The-Scenes-Aufnahme von Shawns neuer Netflix-Dokumentation "In Wonder" macht der Popstar seiner Camila im Auto eine süße Liebeserklärung. "Immer wenn meine Songs im Radio kommen, denke ich mir: Alles dreht sich um dich. Sie haben sich immer schon nur um dich gedreht. [...] Jeder Song, den ich jemals geschrieben habe, dreht sich nur um dich!", schwärmt Shawn ganz begeistert von seiner Partnerin.

Der Trailer zur Doku präsentiert dagegen vor allem Ausschnitte aus dem anstrengenden Tourleben des Kanadiers. Unter anderem wird gezeigt, wie der "In My Blood"-Sänger mit seiner Gesundheit und verschiedenen Selbstzweifeln zu kämpfen hat. Camila steht dem 22-Jährigen jedoch stets zur Seite. Gemeinsam machen die "Señorita"-Interpreten vor Auftritten Atemübungen und die kubanische Schönheit unterstützt ihren Partner auch beim Komponieren am Klavier. "In Wonder" ist ab dem 23. November auf Netflix zu sehen.

Netflix Eine Szene aus Shawn Mendes' Dokumentation "In Wonder" bei Netflix

Netflix Shawn Mendes und Camila Cabello in der Netflix-Doku "In Wonder"

ActionPress Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

